Marcel Ciolacu e ferm convins ca PSD va caștiga alegerile parlamentare in detrimentul AUR. In caz contrar, premierul anunța ca va demisiona din fruntea Partidului Social Democrat. „Daca Simion caștiga alegerile europarlamentare plec a doua zi. Sunt ferm convins ca vom fi pe primul loc, am un șef de campanie foarte bun, pe domnul Tudose”, a spus Marcel Ciolacu la Romania TV. In ceea ce privește o posibila candidatura la alegerile prezidențiale, de anul viitor, premierul a spus ca nu a stabilit nimic „momentan”. „Cele mai importante sunt primele alegeri, cele europarlamentare. In momentul in care…