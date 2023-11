Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul roman Daniel Dines s-a intalnit, marți, la Palatul Victoria, cu premierul Marcel Ciolacu, care i-a spus fondatorului UiPath ca vrea ca Guvernul sa invețe din experiența companiei producatoare de roboți software in lucrul cu sectorul public din „țari avansate tehnologic precum Singapore…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, in urma unor discutii cu conducerea companiei UiPath, ca autoritatile romane vor sa invete din experienta acesteia si din modelele de lucru cu sectorul public din tari avansate tehnologic precum Singapore sau Statele Unite. ”Le-am spus ca nu vrem sa inventam roata, ci…

- ”M-am bucurat sa discut azi cu conducerea UiPath, liderul mondial in automatizarea software si o companie creata in Romania, despre solutiile necesare pentru a digitaliza sistemele informatice ale statului. Am avut un dialog extrem de deschis si de pozitiv cu Daniel Dines si echipa sa, convenind sa…

- Sorin Grindeanu spune ca a jucat la pacanele in studenție, precizand ca ”nu mai mult de doua ori”. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a povestit ca, in timpul studentiei, a jucat la pacanele . ”Dar nu mai mult de doua ori”, a sustinut liderul social-democrat la Prima TV, scrie News.ro . Intrebat…

- Intr-o intrevedere de mare importanța, premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a abordat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mai multe subiecte importante. Oficialii au discutat despre provocarile legate de securitate la Marea Neagra, eforturile Romaniei in contextul conflictului din…

- „Am avut o discutie consistenta cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre provocarile de securitate ale Romaniei la Marea Neagra, eforturile facute de tara noastra in contextul razboiului din Ucraina, implementarea PNRR si aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Am prezentat situatia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca proiectul cu masuri de reducere a cheltuielilor bugetare reprezinta "o tentativa de asasinat cultural cu premeditare" si ca i-a cerut premierului Marcel Ciolacu sa renunte la aceste "masuri de austeritate", "pur si simplu sa le arunce la cosul de gunoi,…

