- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a precizat ca a fost eliminat pragul de 9,4% din PIB din PNRR privind cheltuielile cu pensiile, dupa discutiile cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Liderul PSD a mai spus ca isi doreste ca legea pensiilor sa fie finalizata in acest an si sunt trei variante…

- Reprezentantii sindicatelor din domeniul educatiei dupa intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu, la sediul Guvernului, au susținut ca guvernul nu a abandonat absolut nimic din ce s-a reglementat si s-a promis. La momentul actual nu se discuta de greva, a declarat Simion Hancescu, presedintele Federatiei…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, afirma ca in cadrul vizitei premierului Marcel Ciolacu la Bruxelles vor fi discutate aspecte care tin de implementarea PNRR - reforma pensiilor, a pensiilor speciale .si a salarizarii unice, ”precum si problema sustenabilitatii financiare pe termen lung legata de…

- CE A DISCUTAT MINISTRUL MUNCII CU ECHIPA DE LA BANCA MONDIALA - PENSIILE, PRIORITARE„Am avut astazi o intalnire constructiva cu o delegație a Bancii Mondiale condusa de catre Anna Akhalkatsi – Country Manager Romania, temele de discuție fiind pensiile, salarizarea in sistemul bugetar și protecția sociala. Legea…