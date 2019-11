Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a confirmat luni participarea lui Vladimir Putin la un summit privind situatia din Ucraina, impreuna cu presedintii ucrainean Volodimir Zelenski si francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters.

- Liniile directoare ale strategiei sunt prezentate intr-un decret publicat pe site-ul de internet al Kremlinului. Obiectivul este asigurarea unei "dezvoltari accelerate" a inteligentei artificiale pana in 2030, in vederea "independentei tehnologice" si a competitivitatii Rusiei. Guvernul de…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, eliberat de curand de Moscova, a criticat miercuri recenta reprimire a Rusiei in Consiliul Europei, gardian al drepturilor omului pe continent, argumentand ca Moscova "nu respecta drepturile fundamentale", informeaza AFP, potrivit Agerpres."Din punct de vedere…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avut marti dimineata, la Strasbourg, o intrevedere cu cineastul ucrainean Oleg Sentov eliberat recent de Moscova, cu care a discutat despre reglementarea conflictului ruso-ucrainean, informeaza AFP, potrivit Agerpres. In timpul unei intalniri care a durat circa…

- Ucraina trebuie sa nu aiba incredere in Rusia nici macar dupa schimbul de prizonieri de sambata, perceput ca un semn al unei potentiale destinderi intre cele doua tari, a avertizat marti cineastul ucrainean Oleg Sentov, unul dintre prizonierii eliberati, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In…

- Regizorul ucrainean Oleg Sentov, aflat în închisoare în Rusia, se afla printre cei 35 de ucraineni care vor fi transferati sâmbata de la Moscova la Kiev ca parte a unui schimb de prizonieri.

- Regizorul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, se afla printre cei 35 de ucraineni care vor fi transferati sambata de la Moscova la Kiev ca parte a unui schimb de prizonieri, a declarat avocatul sau, citat de Reuters. Mark Feighin, avocatul lui Sentov, a mai scris pe retelele sociale…

- "Ne apropiem de finalizarea negocierilor", a declarat Putin in timpul Forumului Economic Estic, la Vladivostok (Extremul Orient rus), adaugand ca "schimbul (de prizonieri) va fi unul masiv" si ca data acestuia "va fi cunoscuta in viitorul apropiat"."Cred ca in perspectiva istorica acest…