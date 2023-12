Cine sunt românii care primesc vouchere de 5.000 euro ca să se angajeze Circa 100 de romani vor primi la cerere un ajutor din partea statului sub forma de vouchere in valoare de 5.000 euro pentru a se putea angaja. Este vorba de municipiul Bistrița, din județul Bistrița-Nasaud, unde persoanele cu dizabilitați primesc vouchere de 5.000 de euro. Sprijinul se acorda cetațenilor cu dizabilitate auditiva, nevazatori și celor cu dizabilitate fizica, iar voucherele vor putea fi folosite pentru achiziționarea de scaune rulante, aparate auditive, proteze, editoare de text sau alte dispozitive. „La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost inregistrate in grupul tinta un total… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

