Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat miercuri ca Programul „Rabla pentru sobe” este in linie dreapta și se spera ca va fi deschis in aceasta primavara. Declarația a venit la finalul ședinței de Guvern, unde Fechet a evidențiat progresele facute in implementarea acestui program.…

- Statul pregatește un program prin care se vor oferi ajutoare financiare importante romanilor. Se dau vouchere de 10.000 de lei celor care stau la curte. Ce precizari a facut recent Ministrul Mediului, Mircea Fechet. Un nou program pentru romani Anunț important de la Guvern pentru foarte mulți romani.…

- Programul „Rabla pentru sobe” este in linie dreapta si speram sa-l deschidem in aceasta primavara, a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, potrivit Agerpres.

- Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza va fi prelungita cu 60 de zile, a anunțat, luni, premierul Marcel Ciolacu. „Am decis sa prelungesc cu 60 de zile ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Romanii trebuie sa aiba parte in continuare de o stabilitate…

- In contextul protestelor fermierilor care au ieșit in strada pentru a-și exprima nemulțumirile, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a dezvaluit un proiect destinat sprijinirii comunitații agricole din țara. Acesta a prezentat un program menit sa abordeze p

- Mircea Fechet, ministrul Mediului, a anuntat miercuri un program de finantare de inlocuire a sobelor vechi, cu randament ineficient, cu unele noi, el precizand ca AFM pune la dispozitie pentru inceput 500 de milioane de lei, iar fiecare beneficiar va primi maximum 10.000 de lei pentru a inlocui aceste…

- Veste buna pentru romanii care au sobe vechi. Ministerul Mediului anunta programul "Rabla pentru sobe". Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, sustine, miercuri, o conferinta de presa in cadrul careia va prezenta detalii despre lansarea unui nou program...

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a publicat, vineri, in consultare publica, proiectul de Hotarare de Guvern privind reorganizarea institutiei, in conformitate cu prevederile Legii 296/2003. Astfel, numarul total al posturilor din aparatul central scade de la 591 la 500 - aprox. 18%,…