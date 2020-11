Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul declarației de presa de marți seara, președintele Klaus Iohannis a facut mai multe precizari cu privire la relația dintre Statele Unite ale Americii și SUA, dupa ce se vor afla rezultatele alegerilor prezindențiale.

- Un grup de cercetatori de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca alaturi de mai mulți colegi de la universitați din Olanda și SUA au realizat busola electorala in limba romana legata de alegerile electorale din Statele Unite ale Americii. Mai exact ”Trump-metrul” (cum a fost numita aplicația…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat, luni, ca decizia Guvernului de la Londra privind un eventual acord post-Brexit cu Uniunea Europeana nu are legatura cu scrutinul prezidential din SUA, in contextul in care o victorie a lui Joseph Biden risca sa afecteze relatiile bilaterale, anunța…

- Campania electorala din Statele Unite se apropie de final, dar incertitudinea privind rezultatul votului ramane. Ultima dezbatere dintre cei doi candidați s-a purtat in condiții mult mai bune decat prima, cei doi au avut in continuare numeroase atacuri la adresa adversarului, insa nu au aparut momente…

- In opinia lui Ludovic Orban, alegerile parlamentare nu vor reprezenta un risc de raspandire a noului coronavirus. Premierul Romaniei a anunțat, miercuri, ca autoritațile au prevazut ''modalitati clare'' de desfasurare a scrutinului, informeaza Agerpres.Din punctul nostru de vedere, alegerile nu prezinta…

- Mary Trump, una dintre nepoatele președintelui Statelor Unite și autoarea carții „Prea mult și niciodata destul. Cum a creat familia mea cel mai periculos om din lume", i-a acordat un interviu in exclusivitate jurnalistei Digi24 Andreea Popa. Mary Turmp a vorbit despre alegerile din SUA, cum e Donald…

- Alegerile pentru președinția Statelor Unite care vor avea loc în 3 noiembrie vor fi mult diferite fața de scrutinele din anii anteriori, iar câștigatorul alegerilor mai mult ca sigur nu va fi cunoscut în seara de dupa închiderea urnelor așa cum s-a întâmplat de cele…

- Proiectul Kidprenor „Antreprenori mici cu idei mari” reprezinta adaptarea in limba romana a programului internațional Kidpreneurs, din Statele Unite, creat de frații Adam și Matthew Toren. In scurt timp, acesta a ajuns sa fie bestseller in America, și a aparut in numeroase publicații precum Time for…