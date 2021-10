Cine sunt, de fapt, patronii Nordis România Nordis este dezvoltatorul imobiliar care a introdus pe piața romaneasca un nou concept de confort, dar și unul de investiție cu venit garantat prin cumpararea unei proprietați. Emanuel Poștoaca este fondatorul Nordis, dezvoltatorul fiind lansat in 2008, in momentul in care a hotarat sa renunțe la statutul de angajat și sa devina antreprenor. Cine sunt, de fapt, patronii Nordis Romania Din 2002 și pana in 2008, acesta a lucrat ca agent imobiliar, apoi și-a inființat propria agenție imobiliara. Mai tarziu, in 2011, a dezvoltat primul proiect semnat in totalitate de Nordis, un bloc cu 10 apartamente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

