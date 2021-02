Stiri pe aceeasi tema

- Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse și servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite și efectueaza plați, potrivit Studiului Digitalizarea sistemului bancar in percepția romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie…

- Aproape jumatate dintre femeile care lucreaza in domeniul tehnologiei considera ca efectele pandemiei COVID-19 au intarziat progresul lor in cariera, in ciuda faptului ca un procent similar considerand ca egalitatea de gen, atat de necesara, este mai probabil sa se realizeze prin implementarea sistemelor…

- Conform unui studiu realizat de Exact Business Solutions, aproximativ 76% dintre romani folosesc rețelele de socializare pentru a urmari postarile prietenilor. Conform sursei citate, cele mai comune activitați facute pe acestea sunt urmarirea prietenilor și reacționarea la postari cu „like”, „inimi”…

- Persoanele care lucreaza in companii cu mai putin de 50 de angajati, in medie, au nevoie de mai putin sprijin din partea angajatorilor atunci cand lucreaza la distanta, comparativ cu personalul din companiile mai mari, conform unui sondaj realizat recent de Kaspersky, potrivit AGERPRES. Citește…

- 86% dintre cetatenii Romaniei considera ca femeile si barbatii au drepturi egale, conform unui barometru de opinie realizat in vederea masurarea perceptiei publice asupra Obiectivului de Dezvoltare Durabila ODD5 - Egalitate de gen.

- Peste jumatate din bugetul mediu de 1.059 de lei, pe care romanii il aloca pentru Sarbatorile de iarna, va fi cheltuit pe mancare (51%), arata rezultatele unui studiu de specialitate publicat azi și citat de agerpres . Pe baza afirmatiilor respondentilor, bugetul mediu al romanilor de Sarbatori in 2020…

- Salariul mediu net a crescut cu 22 de lei in octombrie, pana la 3.343 lei. In ce domeniu lucreaza romanii care caștiga in medie peste 7.600 lei in mana Salariu mediu net a crescut cu 22 de lei (+0,7%) in octombrie fața de luna anteroara, pana la 3.343 lei. Comparativ cu luna octombrie a anului precedent,…

- Pandemia COVID-19 a avut un impact disproporționat asupra business-urilor deținute de femeile din întreaga lume, 87% dintre acestea afirmând ca au resimțit un impact negativ puternic, potrivit unu studiu. Gradul mare de reprezentare în sectoarele cele mai afectate de declinul economic,…