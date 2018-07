Cine este Virgiliu Postolachi, copilul-minune de la PSG. Moldoveanul va fi naturalizat român Cine este Virgiliu Postolachi, copilul-minune de la PSG. Moldoveanul de 18 ani va fi naturalizat roman! Postolachi, a marcat golul victoriei in meciul amical PSG – Atletico Madrid, 3-2, disputat la Kallang, in Singapore, in International Champions Cup. Postolachi, coleg cu Neymar, Cavani și celelalte staruri de la Paris, este un atacant francez nascut la Edineț, Republica Moldova, in 17 martie 2000. El a semnat un contract cu PSG la inceputul lunii iulie. Din septembrie, Postolachi ar putea fi eligibil pentru echipa noastra naționala! Gazesta Sporturilor scrie ca in aprilie, la o luna dupa ce… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- Echipa pregatita de Thomas Tuchel a deschis scorul in minutul 32, prin Nkunku. Diaby a majorat avantajul parizienilor in minutul 71, dar Atletico a revenit superb in ultimul sfert de ora si a egalat situatia pe tabela, gratie reusitei lui Mollejo (75') si autogolului lui Bernede (86'). Intrat pe teren…

- Selecționerul naționalei Moldovei, Alexandru Spiridon, a convocat 15 jucatori din alte campionate. In aceasta lista se regasește și atacantul echipei de tineret a lui Paris Saint German, Virgiliu Postolachi.

