Stiri pe aceeasi tema

- ”Autoritatea Aviatiei Civile a Republicii Moldova a publicat o directiva operationala (…), care le interzice companiilor nationale sa efectueze zboruri in spatiul aerian al Rusiei”, a anuntat intr-un comunicat, publicat duminica seara, Air Moldova. ”Prin urmare, compania Air Moldova nu va fi in masura…

- Un videoclip in care se vad sistemele rusesti de rachete cu lansare multipla care sunt lansate de la locul centralei nucleare Zaporojie a fost publicat de Insider . Imaginile, realizate in noaptea de vineri spre sambata, arata lansatoarele de rachete aproape de centrala. Se pare ca Moscova foloseste…

- Economia rusa, dependenta de exporturi, se scufunda in recesiune, lovita de sanctiunile occidentale ample pentru ceea ce Moscova numeste ”o operatiune militara speciala” in Ucraina. Dar amploarea contractiei nu a fost pana acum atat de mare pe cat se credea initial. In 2022, economia se va micsora cu…

- Dosarele opoziției sunt chestiune interna a Moldovei, insa Moscova le urmarește. Declarația a fost facuta de purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Prezent in portul Pivdenni, in orasul Iujnii, pentru a asista la incarcarea navei MV Brave Commander, ministrul Oleksandre Kubrakov a indicat ca ”nava se va indrepta spre Africa, Etiopia fiind ultima tara in care incarcatura a 23.000 de tone de grau vor fi livrate”. ”Sper ca mai multe nave inchiriate…

- Ungaria, membra a Uniunii Europene, a mentinut ceea ce numeste relatii pragmatice cu Moscova de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, creand tensiuni cu unii aliati ai Uniunii Europene dornici sa adopte o linie mai dura. A Ungaria, care este dependenta in proportie de 85% de gazul rusesc, se opune ferm…

- ”Ne asteapta o iarna de prudenta si consum sobru, dar mai durabila decat alte tari”, a spus Roberto Cingolani intr-un interviu la postul de stat RAI. Cingolani a spus ca sistemul de depozitare al Italiei este plin in proportie de 75%, fiind pe cale de a atinge obiectivul de 90% inainte de iarna. El…

- ”Sanctiunile (impuse de) Canada, Uniunea Europeana si (Marea) Britanie si incorerenta in actuala situatie cu privire la obligatiile contractuale (ale producatorului turbinei) Siemens fac livrarea imposibila”, afirma Gazprom in acest comunicat, citat de agentia rusa de presa Interfax. Gazprom a facut…