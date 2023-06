Stiri pe aceeasi tema

- Minerii si energeticienii aflati in greva foamei de luni, la Bucuresti, pentru deblocarea Legii nr.197/2021, au decis, joi seara, sa intrerupa protestul extrem. Decizia a fost luata in urma unei discutii cu premierul Marcel Ciolacu, scrie Radio Infinit.„Ne-a chemat premierul Ciolacu, l-a avut alaturi…

- Femeile-antreprenor din regiunea Olteniei s-au reunit ieri, la Craiova, la prima conferința regionala organizata de OFA (Organizația femeilor antreprenor) UGIR in Dolj. La eveniment au fost prezente și fondatoarea si vicepresedintele OFA UGIR Romania, dar si antreprenoare din Gorj, București sau Iași.…

- Aproximativ 100 de angajați de la cele doua centrale electrotermice din Iași au protestat, astazi, in fața unitații centrale. Aceștia solicita aplicarea in integralitate a legii 197 din 2021, care prevede scaderea varstei de pensionare pe sistemul termo-energetic romanesc de la 65 la 52 de ani. Vicepreședintele…

- Alți trei salariați ai Complexului Energetic Oltenia au intrat in greva foamei, in București, in fața Ministerului Muncii. De la 5 greviști cați erau luni s-a ajuns la 8 marți dimineața. Sindicaliștii din Complexul Energetic Oltenia protesteaza impotriva neaplicarii Legii 197 din 2021. Actul normativ…

- Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost, in mai 2023, de 1.142.157 persoane, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) și preluate de Agerpres. Dintre acestia, 1.031.708 erau pensionari din sistemul public, iar 110.449 erau pensionari…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost declarat indezirabil in Republica Moldova și extradat in Romania pentru ca ar fi „subminat și suprimat” suveranitatea, independența și integritatea teritoriala țarii conduse de Maia Sandu, potrivit g4media.ro, care citeaza un document al Ministerului de Interne…

- Functionarii din mai multe prefecturi din tara se afla in greva luni, ei reclamand nivelul salarizarii, pe care o considera mica in comparatie cu alte functii publice. „Functionarii publici si personalul contractual din institutiile prefectului din tara, declara greva generala in data de 10 aprilie…