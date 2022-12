Cine este folkistul care promovează România în Polonia De mai bine de 10 ani, George Negrea, un tanar folkist iubitor de Dacii vechi din Satu Mare promoveaza Romania in Polonia. In urma cu un an, acesta a reușit sa se angajeze la Institutul Cultural Roman de la Varsovia, avand astfel si o functie oficiala din care poate sprijini in alt mod cultura romaneasca. George Negrea si-a inceput cariera muzicala in municipiul Satu Mare . La acel moment, acesta canta muzica folk si patriotica. Ulterior, acesta a activat ca jurnalist la o publicatie din judet, dupa care s-a angajat la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- A young folk singer who loves the old Dacia cars, from Satu Mare county, who has been promoting Romania in Poland for at least 10 years, has managed a year ago to get a job at the Romanian Cultural Institute in Warsaw, thus having an official position from which he can support in another way Romanian…

