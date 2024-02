Sorin Grindeanu, despre autostrada Timişoara-Moraviţa: Autorizaţia de mediu şi paşii pentru aceasta sunt aproape finalizaţi ”Autorizatia de mediu si pasii pentru aceasta sunt aproape finalizati, studiile geo sunt in proportie de 99 la suta finalizate, se asteapta rezultatele de laborator, eu zic ca in aceasta primavara se scoate studiul de fezabilitate, urmand sa scoatem la licitatie. E un alt punct la care tin foarte mult”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, la Timisoara. Ministrul Transporturilor a precizat ca a discutat inclusiv cu presedintele Serbiei, Alexandar Vukic, pe acest subiect, dar si ca urmeaza sa faca o noua vizita in Serbia, tot pentru aceasta autostrada. ”Am avut dialog cu Vukic, cat si cu alti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

