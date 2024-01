Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza, marți dimineața, opt percheziții la administratorii firmei Ferma Dacilor și Primaria Gura Vadului, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora, printre care și patronul…

- Proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste „spovedanie publica” si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- Cornel Dinicu, proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, complet distrusa in incendiul in care 8 oameni, intre care și unul dintre fiii acestuia, au murit, a declarat ca focul a fost pus intenționat de cineva care a vrut sa ii distruga afacerea, potrivit Observator News. Imbracat in negru, cu portretul…

- O polițista de la IPJ Prahova a sesizat, in urma cu zece ani, cazul unui fost șef de Poliție din Mizil, reținut trei ani mai tarziu pentru implicare intr-o rețea de proxenetism cu minore. In plangerea polițistei aparea și numele lui Cornel Dinicu, cunoscut ca patron la „Ferma Dacilor”. Cazul in care…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, care i-a facut in trecut reclama complexului Ferma Dacilor, spunand ca este prieten cu patronul Cornel Dinicu, de peste 30 de ani, a avut o prima reacție dupa incendiul in care au murit șapte persoane, iar una…

- Secția militara a DNA a clasat in martie 2023 un dosar care privea modul in care funcționa Ferma Dacilor fara autorizație de incendiu. DNA va redeschide acest dosar dupa ce pensiunea a ars din temelii marți. Dosarul DNA ar arata ca ISUJ Prahova ar fi acordat in 2019 doar avertismente la Ferma Dacilor,…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…