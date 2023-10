Stiri pe aceeasi tema

- Un nou nume completeaza distributia primei comedii romantice romanesti, Lasa-ma, imi place! Camera 609, difuzata in fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1. Actorul Catalin Cosarca va juca un avocat care va influenta povestea serialului.

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza un cuplu de trei ani, insa programul incarcat nu le permite sa iși petreaca atat de mult timp impreuna. Actrița a spus care a fost cea mai grea perioada a relației lor.Povestea de dragoste dintre Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru a inceput in urma cu…

- Anda Sarbei este protagonista comediei romantice Lasa-ma, imi place! Camera 609, cel mai nou proiect semnat Ruxandra Ion, ce poate fi urmarit in fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.Tanara actrița, absolventa a UNATC, cunoscuta pentru rolurile avute și in alte producții romanești,…

- Serialul Lasa-ma, imi place! Camera 609 la Antena 1 promite sa fie cel mai de succes serial romanesc. Postul de televiziune vine cu surprize pentru telespectatori. Daca te intrebi la ce ora și in ce zile se difuzeaza serialul Lasa-ma, imi place! Camera 609 la Antena 1, iata raspunsul. Lasa-ma, imi place!…

- Dupa o pauza de mai bine de 10 ani, Loredana Groza a acceptat provocarea de a-și insuși un personaj in comedia romantica ”Lasa-ma, imi place! Camera 609”, produsa de Ruxandra Ion, serial care incepe in aceasta seara la Antena 1. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a vorbit…

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru formeaza un cuplu de mai bine de un an de zile, dar nu se gandesc la casatorie. Bucatarul nu i-a oferit inelul actriței și nici nu a dus-o in fața altarului, iar ea da vina pe programul incarcat. Doina Teodoru, dupa ce a cunoscut succesul in emisiunea „iUmor” de…

- Cunoscuta publicului din spectacole de teatru, dar și din producții TV precum America Express, iUmor si Baieti de oras, Doina Teodoru revine pe sticla in cea mai noua producție semnata de Ruxandra Ion, Lasa-ma, imi place! Camera 609, care are premiera la Antena 1 vineri, 25 august, de la 20.30. In interviul…

- Dupa ce a ajucat rolul Iuliei in „Vlad”, o tanara rebela, Anda Sarbei revine pe micul ecran. De data aceasta, intr-un rol principal in serialul de comedie „Lasa-ma, imi place! Camera 609 ”, care va incepe din 25 august la Antena 1.In varsta de 22 de ani, Anda Sarbei este in plina ascensiune caci tanara…