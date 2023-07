Stiri pe aceeasi tema

- Sute de simpatizanți AUR s-au adunat asta-seara la Palatul Culturii din Bistrița, pentru a-l admira pe George Simion, președintele partidului, care nu s-a sfiit sa recunoasca faptul ca in Bistrița sunt cei mai mari patrioți. Și ca nu s-a imbogațit dupa nunta. Organizația AUR Bistrița-Nasaud s-a dat…

- Primii trei candidati ai Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) pentru alegerile europarlamentare din 2024 sunt profesorul Avram Fitiu, Cristian Terhes (europarlamentar, in prezent) si avocatul Gheorghe Piperea, potrivit unei nominalizari venite din partea lui George Simion, presedintele partidului.…

- Presedintele AUR, George Simion, a nominalizat duminica, la Sibiu, trei dintre candidatii partidului pentru alegerile europarlamentare din 2024 - Avram Fitiu, Cristian Terhes si Gheorghe Piperea.

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) și-a lansat cu mare tam tam la Camera de Comerț și Industrie a Romaniei un așa zis program de guvernare, fapt pentru care au fost prezente și o mulțime de ”vedete” ale televizorului. George Simion și echipa de conducere a AUR și-a prezentat, joi, Programul…

- Trei deputate din Parlamentul European i-au transmis o scrisoare presedintei forului legislativ, Roberta Metsola, si cer o ancheta imediata pentru a stabili daca trei colegi eurodeputati se fac vinovati de un discurs al urii in timpul unei dezbateri privind drepturile femeilor care a avut loc marti…

- Nici n-a preluat bine hotelul lui Ioan Niculae de la Venus, ca Gigi Becali, latifundiarul din Pipera, care este cunoscut pentru afacerile sale imobiliare de succes, il și vinde. Becali a batut palma deja, dupa cate se pare, insa, mai are de facut și actele, iar suma pusa in joc se ridica la 8 milioane…

- Foarte mulți politicieni care au cam ieșit din scena vor sa se resusciteze pentru alegerile de anul viitor sub umbrela AUR. Creșterea in sondaje a partidului AUR condus de George Simion a generat o emulație in randul politicienilor care au ajuns pe linie moarta in ultimii ani. Practic, o mulaime de…