Cine este asasinul profesorului decapitat în Franța Tânarul rus de origine cecena care vineri a decapitat un profesor ce organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed, în apropiere de Paris, se afla legal în Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sâmbata procurorul national antiterorist Jean-François Ricard, transmite AFP, conform Agerpres.

Autorul asasinatului, nascut în 12 martie 2002 la Moscova, "era titularul unui permis de sedere emis la 4 martie si valabil pâna în martie 2030". De nationalitate rusa si origine cecena, el beneficia de statutul…

