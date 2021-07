Cine este Andrei Muraru, noul ambasador al României în SUA. Studii și avere Andrei Muraru a fost eliberat, miercuri, din funcția de consilier prezidențial și numit ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii. Pe 14 aprilie, Andrei Muraru a fost avizat favorabil in comisiile parlamentare de politica externa pentru postul de ambasador al Romaniei in Statele Unite. El a declarat, la audierile din comisii, ca este increzator ca pana la finalul mandatului presedintelui Klaus Iohannis romanii vor calatori in SUA fara viza. Cine este noul ambasador al Romaniei in SUA Andrei Muraru este licențiat al Universitații „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie, specializarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 12.791 de familii, in total 40.320 de persoane din 258 de localitați situate in județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, au fost ridicate din caminele lor și deportate in Baragan, pe motiv ca sunt "chiaburi", taranii instariți care formau bughezia satelor. Pe langa chiaburi, au mai fost deporați…

- 12.791 de familii, in total 40.320 de persoane din 258 de localitați situate in județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, au fost ridicate din caminele lor și deportate in Baragan, pe motiv ca sunt "chiaburi", taranii instariți care formau bughezia satelor. Pe langa chiaburi, au mai fost deporați…

- Pe 1 iunie, cea mai mare stațiune de pe litoralul bulgaresc, Sunny Beach, a dat startul sezonului estival cu 20% dintre hoteluri deschise și o plaja gata sa primeasca turiștii, potrivit BNR.bg. citat de Rador.Prețul umbrelelor și șezlongurilor din stațiune a fost redus cu 50%, variind între…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași (UMF Iași) a decis, printr-o hotarare a Consiliului de Administrație din 28 aprilie, ca doar studenții vaccinați impotriva covid-19, cei care dețin un test PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore inainte sau cei care prezinta o adeverința…

- Plenul Parlamentului a respins, marti, rapoartele de activitate ale Societatii Romane de Televiziune pe anii 2017, 2018 si 2019. S-au inregistrat 142 de voturi pentru si 239 de voturi impotriva la Raportul pe 2019, 144 de voturi pentru, 242 impotriva si o abtinere la cel pe anul 2018 si 141…

- Andrei Muraru, propus ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, a declarat miercuri ca are incredere ca, pana la finalul mandatului presedintelui Klaus Iohannis, tara noastra va fi inclusa in programul Visa Waiver."Am vorbit despre necesitatea de a avea mai multe investitii americane in…

- Comisiile parlamentare pentru cultura au respins, joi, rapoartele de activitate ale Televiziunii Romane și ale Radioului public pe anii 2017, 2018 si 2019. Conform unei postari facute de Partidul Național Liberal, este primul pas pentru demiterea celor doua conduceri. „Astazi, TVR incheie o perioada…

- Comisiile pentru cultura ale Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa dezbata, joi, rapoartele de activitate ale Societații Române de Televiziune și ale Societații Române de Radiodifuziune, dezbaterea venind pe fondul dorinței coaliției de guvernare de a schimba conducerile acestor instituții.…