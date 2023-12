Stiri pe aceeasi tema

- Mulți șoferi comit eroarea de a crede ca au prioritate indiferent de banda pe care circula in sensul giratoriu. Conform legislației, insa, doar o anumita banda are dreptul de prioritate in acest context.

- Sunt vești noi pentru șoferii din Capitala! Bulevardul Dimitrie Pompeiu va avea doua benzi pe sens. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de catre Primarul Nicușor Dan. Iata cum va arata Bulevardul Dimitrie Pompeiu și cand vor fi gata lucrarile!

- Firma Strabag, care a caștigat licitațiile organizate de Consiliul Județean Timiș pentru extinderea la patru benzi a tronsonului 1 și 2 ale DJ691, intre Timișoara și autostrada A1, s-a mobilizat serios. Astfel, miercuri, pe șantierul care traverseaza comuna Dumbravița, Alin Nica, liderul CJT, a anunțat…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala introduce sigiliul electronic, iar șoferii risca amenzi usturatoare daca nu respecta obligațiile. Amenzi de pana la 50.000 de lei pentru soferii care incalca aceasta regula. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial de mai bine de doua saptamani Sistemul national…

- Rasturnare de situație in cazul fetei lovite pe trecerea de pietoni, pe langa care au trecut mai multe mașini in timp ce era intinsa pe asfalt. Doi dintre șoferii despre care inițial se credea ca au ignorat victima au plecat, de fapt, in urmarirea suspectului. In plus, aceștia au sunat la 112 și le-au…

- Un accident de circulație in care a fost implicata o fata de 15 ani a fost filmat de o camera de bord sambata, 11 noiembrie. Minorul lovit in plin pe trecerea de pietoni si cazut pe carosabil este ocolit de mai multi soferi, dupa ce vinovatul a fugit de la locul accidentului.

- Camioanele care transporta ajutoare pentru Gaza au ajuns la punctul de trecere Rafah, iar altele sunt pe drum, potrivit unor activiști umanitari care insoțesc transporturile, citate de Times of Israel. Șoferii așteapta deschiderea parții din Gaza a frontierei și asigurari din partea ambelor parți,…

- Legislația romaneasca prevede sancțiuni severe pentru șoferii care circula cu vehicule care au Inspecția Tehnica Periodica (ITP) expirata, amenzile fiind semnificative. Astfel, daca un șofer este prins in trafic la volanul unui autoturism fara inspecție tehnica valabila, acesta este pasibil de o amenda…