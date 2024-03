Cine conduce Metrorex, compania care administrează metroul bucureștean Metrorex, compania responsabila de gestionarea rețelei de metrou din București, este subordonata Ministerului Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu (PSD). Mariana Miclauș ocupa funcția de director general al companiei, fiind susținuta in aceasta poziție in actualul mandat de catre PNL. Mariana Miclauș a fost numita in funcția de director general al companiei in toamna anului precedent, conform prevederilor Ordonanței de Urgența 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice, pentru un mandat de 4 ani. Inainte de aceasta, a indeplinit funcția de șef interimar la metrou.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al Buzaului, Constantin Toma, face presiuni uriașe la Ministerul Transporturilor și Guvern ca secția exterioara a Spitalului CF Galați sa treaca gratuit in administrarea municipalitații, dar manevra acestuia este ilegala și ascunde un alt aranjament imobiliar. In aceasta saptamana, consilierii…

- Guvernul Romaniei adopta in cadrul ședinței de azi, 31 ianuarie 2024, o hotarare prin care se aloca din rezerva de stat ajutor umanitar populației din fașia Gaza. NIMIC pentru romanii care sunt DISCRIMINAȚI prin neaplicarea Legii 154/2021, lege care iși producele efectele doar pentru minoritarii din…

- Tunul imobiliar pregatit de ministrul PSD al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, prin trecerea spitalelor CFR catre autoritațile locale scoate la lumina un aranjament ilegal incredibil catre primaria municipiului Buzau condusa de edilul PSD Constantin Toma. Solicitarea respectuoasa…

- Disperarea ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, de a transfera gratis spitalele CFR catre autoritațile locale a scos la iveala un aranjament incredibil, dar ilegal, „țesut” la unul dintre cele mai mari unitați medicale ale acestui minister. Ministrul Sorin Grindeanu vrea…

- Medicii de familie din București și Ilfov au ieșit public la inceputul saptamanii cu mesajul ca viitorul sistemului de asistența primara se afla in prezent „sub o amenințare foarte serioasa”; nemulțumirile sunt extinse, iar la Timișoara s-a ieșit deja in strada, potrivit Economedia. Citește și: Mihai…

- In localitatea Afumați, jandarmii au format un cordon in fața grupului de protestatari, incercand sa mențina ordinea și sa previna escaladarea situației. Se poarta discuții intense intre forțele de ordine și manifestanți, iar autoritațile fac apel la calm și dialog pentru a evita orice incidente neplacute.Protestul,…

- In cursul dupa-amiezii, la Institutul Clinic Fundeni din Capitala s-a produs o avarie la sistemul de alimentare cu apa, care a afectat si Institutul pentru Boli Cardiovasculare C. C. Iliescu, a informat duminica seara Departamentul pentru Situatii de Urgenta. „In acest context, pentru desfasurarea activitatii…

- Directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului și membrii Consiliului de Administrație vor fi selectați pe baza ordonanței corporatiste. Eusebiu Durbaca a fost numit director general, acesta avand mandatul pe o perioada de cinci luni. In acest timp, ministerul Energiei se pregatește sa…