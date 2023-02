Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana CSM Bucuresti a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia Krim Ljubljana, scor 28-26 (13-14), si incheie pe locul 2 in grupa A din Liga Campionilor. Calificata direct in sferturile competitiei, CSM Bucuresti nu mai poate intalni in aceasta faza pe Rapid Bucuresti. Fii…

- Legendara Cristina Neagu, capitanul echipei de handbal CSM Bucuresti, a avut o reacție plina de modestie, dupa ce in meciul cu SG BBM Bietigheim, a inscris si golul 1.000 in Liga Campionilor. „Ce zi…! 2 puncte importante, efort incredibil al echipei, sala din Germania dominata de suporterii romani,…

- CSM București și Rapid București vor disputa, duminica, 22 ianuarie, noi jocuri in Liga Campionilor la handbal fete. In grupa A, CSM București, liderul clasamentului, cu 19 puncte, va intalni, in deplasare, de la ora 15.00, formația germana Bietigheim, aflata pe V cu 10 puncte. In grupa B, Rapid București…

- Rapid București joaca astazi impotriva lui Esbjerg cu gandul la sferturile de finala din Liga Campionilor. Meciul incepe la ora 17:00 și este liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2 și PrimaSport 4. Campioana joaca in deplasare cu Esbjerg, echipa vazuta de casele de pariuri drept favorita, cu…

- Rapid și CSM București joaca in acest weekend impotriva lui Esbjerg, respectiv Odense cu gandul la sferturile de finala din Liga Campionilor. CSM București - Odense se joaca sambata, de la ora 19:00. Meciul e liveTEXT pe GSP și in direct la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport, Prima Sport 1.Esbjerg - Rapid…

- Echipa feminina de handbal CS Rapid Bucuresti s-a impus, cu scorul de 36-29 (17-15), in fata celor de la Storhamar Handball Elite (Norvegia), intr-o partida disputata la Hamar, contand pentru Grupa B a Ligii Campionilor. Pentru Rapid, au inscris Sorina Grozav 7 goluri, Andjela Janjusevic 5 (inclusiv…

- Campioana la handbal feminin Rapid Bucuresti a invins sambata, in deplasare, formatia Storhamar Handball Elite, scor 36-29 (17-15), in etapa a IX-a din grupa B a Ligii Campionilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- CS Rapid Bucuresti a obtinut o victorie de prestigiu in Liga Campionilor la handbal feminin, 30-27 (15-16) cu multipla campioana Gyori Audi ETO KC, duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa B.