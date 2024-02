Stiri pe aceeasi tema

- Formația de handbal feminin Rapid Bucuresti a invins-o in deplasare pe MKS Zaglebie Lubin, cu scorul de 24-21, in penultimul meci din Grupa B a Ligii Campionilor. Rapid a fost dominata in prima repriza de Zaglebie, care a condus si la patru goluri (9-5, 10-6), iar la pauza avea avans, 15-13. Echipa…

- Spectacol handbalistic de Liga Campionilor, din nou, la Mioveni! Team Esbjerg, campioana Danemarcei revine la Mioveni! Duminica, 18 februarie, de la ora 17.00, Sala Sporturilor Mioveni va gazdui meciul de handbal feminin dintre CS Rapid București și Team Esbjerg, din cadrul calificarilor in faza a doua…

- CS Rapid Bucuresti a fost invinsa acasa de echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 23-20 (16-11), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, noteaza Agerpres.Vicecampioana Romaniei, fara conducatoare de joc ca Eliza Buceschi…

- Prometey Dnipro – Volei Alba Blaj 3-1, in Liga Campionilor | Campioana Romaniei, eliminata din Europa! Volei Alba Blaj și-a incheiat aventura europeana din actuala ediție, dupa eșecul de la Mioveni, din ultima etapa a grupei E, 1-3 (22-25, 20-25, 25-16, ), cu Prometey Dnipro. Un meci cu miza enorma…

- Formația de handbal feminin Rapid Bucuresti a fost invinsa pe teren propriu de echipa franceza Metz Handball, cu scorul de 34-31, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor. Chiar daca Rapid a controlat trei sferturi din meci, formația alb-vișinie a pierdut pe final, primind ultimele patru goluri…

