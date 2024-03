Play-off Euro 2024: Israel vs Islanda - Echilibru la Budapesta

Stiri pe aceeasi tema

- Bosnia-Hertegovina - Ucraina, meci contand pentru semifinalele Ligii B din Nations League ale barajului de calificare la Euro 2024 (mansa unica), este programat, joi, 21 martie, de la ora 21:45, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Otelul Galati - Poli Iasi, meci contand pentru etapa a 30-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 11 martie, de la ora 20:00, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Fanii romani care nu au prins bilete la EURO 2024 mai au o șansa in urmatoarea perioada. Tricolorii” au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda) Romania s-a calificat dupa 8 ani…

- Roma - Torino, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Italiei, este programat, luni, 26 februarie, de la ora 19:30, pe Stadio Olimpico, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Președintele Catalin Anton și capitanul de echipa Azdren Llullaku au prefațat astazi, 21 februarie, intr-o conferința de presa, importantul meci Concordia Chiajna-CSM Ceahlaul Piatra Neamț, din etapa a XVI-a a Ligii a II-a. Ambii oficiali pietreni au dat asigurari ca este vizata obținerea unei victorii,…

- Napoli - Barcelona, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 21 februarie, de la ora 22:00, pe Stadio San Paolo, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Wolverhampton - Manchester United, meci contand pentru etapa a 22-a din campionatul Angliei, este programat, joi, 1 februarie, de la ora 22:15, pe Molineux Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Manchester United - Aston Villa, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Angliei, este programat, marti, 26 decembrie, de la ora 22:00, pe Old Trafford, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.