Stiri pe aceeasi tema

- Israel - Islanda, meci contand pentru semifinalele Ligii B din Nations League ale barajului de calificare la Euro 2024 (mansa unica), este programat, joi, 21 martie, de la ora 21:45, pe Stadionul Ferenc Szusza din Budapesta, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2 si Prima Sport 3.

- Bayern Munchen - Lazio, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, marti, 5 martie, de la ora 22:00, pe Alllianz Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Președintele Catalin Anton și capitanul de echipa Azdren Llullaku au prefațat astazi, 21 februarie, intr-o conferința de presa, importantul meci Concordia Chiajna-CSM Ceahlaul Piatra Neamț, din etapa a XVI-a a Ligii a II-a. Ambii oficiali pietreni au dat asigurari ca este vizata obținerea unei victorii,…

- CSM București joaca azi meciul hotarator cu Odense, in Danemarca, pentru calificarea directa in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Partida va incepe la ora 15:00 și va fi transmisa in direct de Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport și in format liveTEXT pe gsp.ro. CSM are nevoie de victorie…

- Franța și Danemarca se infrunta astazi, de la ora 18:45, in finala Campionatului European de handbal masculin. Meciul va fi liveTEXT cu VIDEO pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3. In finala mica, intr-un meci inceput la ora 16:00, se infrunta Suedia și Germania Franța - Danemarca,…

- Helmut Duckadam crede ca FCSB pleaca cu prima șansa in fața celor de la Universitatea Craiova. Universitatea Craiova - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Helmut Duckadam este convins ca FCSB pleaca cu prima șansa in meciul…

- FCSB - UTA Arad se joaca in aceasta seara, de la ora 20:00, iar partida va fi in format livetext pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Vicecampioana Romaniei se poate distanța la 11 puncte de ocupanta locului 2, CFR Cluj, care a pierdut pe terenul ultimel clasate, FC Botoșani,…

- Betis - Barcelona, meci contand pentru etapa a 21-a din campionatul Spaniei, este programat, duminica, 21 ianuarie, de la ora 19:30, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 4 si Prima Sport 2.