- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani de inchisoare, ramane in arest in Grecia. Sorin Oprescu ramane in arest pana cand va fi luata o decizie in privința extradarii lui in Romania. Oprescu a fost chemat in aceasta dimineața in fața unei instanțe care l-a intrebat daca vrea sa…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu-Piedone, este urmarit penal de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu salubrizarea din sector. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de…

- Consilierii generali PNL si USR au ajuns luni seara, 28 martie, la un acord privind pretul gigacaloriei in București. Astfel, locuitorii Capitalei urmeaza sa plateasca 330 de lei, fata de 164 de lei cat achita acum, au declarat surse politice pentru Libertatea.Miercuri, 30 martie, va avea loc votul…

- O veste nu foarte buna pentru timișoreni și bucureșteni, deopotriva. Primarii celor doua orașe s-au intanit la Timișoara. Pana aici, nimic neobișnuit. Partea care ingrijoreaza este ca cei doi edili șefi susțin ca au discutat și, probabil, au facut și schimburi, despre și de ”exemple de bune practici…

- Regia Autonoma pentru Administrarea Activelor Statului a anunțat ca Traian Basescu a fost notificat sa paraseasca vila de protocol in care locuiește in București, ca urmare a pierderii dreptului de ocupare rezultat din decizia definitiva a instanței conform careia a colaborat cu Securitatea. Fostul…

- Scandalul finanțarilor prin programul Anghel Saligny derulat la nivelul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) pentru unitațile administrativ-teritoriale ale Romaniei, incluzand județele și sectoarele Capitalei, este departe de a fi incheiat dintr-un motiv extrem de clar,…

- Un liceu din Cernavoda, județul Constanța, este obligat de instanța sa plateasca daune unor elevi pentru ca a aplicat greșit o sancțiune. Mai exact, consiliul profesoral a decis in 2019 sa scada nota la purtare a doi copii, iar procedural, singurul care avea dreptul sa faca acest lucru era consiliul…

- Un bursuc și-a facut apariția, la inceputul saptamanii, pe strada Fizicienilor din sectorul 3 al Capitalei. Animalul a fost prins de specialiștii Fundației Visul Luanei. Animalul fugea speriat printre mașini și blocuri și a fost tranchilizat și prins. Bursucul va mai sta cateva zile la sediul fundației…