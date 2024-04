Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc și Ana Pandeli au parte de o mare sarbatoare in familia lor. Smaranda, prima fetița a cuplului, a implinit 5 ani și incepe sa le semene cat mai mult parinților ei. Soția regizorului a publicat un mesaj emoționant, impreuna cu cateva fotografii cu micuța pe rețelele de socializare.

- Astazi este Paștele Catolic: Sarbatori liniștite și luminate tuturor celor care sarbatoresc Paștele Catolic! The post Astazi este Paștele Catolic: Sarbatori liniștite și luminate tuturor celor care sarbatoresc Paștele Catolic! first appeared on Partener TV .

- Paște 2024: Ortodocșii și catolicii sarbatoresc diferit in acest an. Zile libere pentru angajați Paște 2024. Data la care sarbatoresc Invierea Domnului ortocșii și catolicii difera in acest an. In funcție de data sarbatorii Invierii Domnului, sunt stabilite și Rusaliile. Angajații din Romania se vor…

- Zi de meci in marea finala a Cupei Romaniei! Baschetbalistele de la CSM Targoviște se vor intalni in Sala Polivalenta din Sfantul Gheorghe cu CSM Constanța. Partida va putea fi vizionata live pe Digi Sport incepand cu ora 19:00. Urmarește Partener TV și pe Google News The post Zi de meci in marea…

- Conjuncția Venus-Marte aduce astazi un val de energie și pasiune in viețile noastre. Fiecare semn zodiacal va resimți aceasta influența intr-un mod unic, incurajandu-ne sa ne exprimam sentimentele și sa ne urmam inima. Descoperiți in horoscopul zilnic cum aceste alinieri planetare pot dezvalui perspective…

- Mioara Roman a murit la varsta de 83 de ani, dupa ce in ultima perioada a avut probleme grave de sanatate. Mama Oanei era internata intr-un centru de batrani, iar vedeta mergea aproape zilnic la ea. Fosta soție a lui Petre Roman este inmormantata astazi la cimitirul Reinvierea din Capitala, dupa ce…

- Mai mult de un sfert dintre romani sarbatoresc Ziua Indragostitilor pe 24 februarie, de Dragobete, iar peste 17% opteaza pentru 14 februarie, Sfantul Valentin, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. 41,3% nu sarbatoresc aceste zile, transmite News.ro. Intrebati daca de obicei sarbatoresc…

- Mii de credincioși ortodocși etiopieni s-au adunat vineri (19 ianuarie) și sambata (20 ianuarie) in capitala Addis Abeba pentru a sarbatori Epifania, numita și Timket (Boboteaza). Adepții au marșaluit de la biserici pana la Jan Meda, un camp deschis din capitala, in timp ce preoții au purtat corturi…