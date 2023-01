Cine a caștigat America Express 2023, show-ul cu vedete de la Antena 1? Deși emisiunea este abia la primele episoade, filmarile s-au terminat cu mai bine de jumatate de an in urma și deja s-a aflat, pe surse, numele echipei caștigatoare, care a plecat acasa cu 30.000 de euro. Dupa patru ediții de Asia Express, echipa de producție condusa de celebra Mona Segall a decis sa schimbe un pic regulile, dar și peisajul. Astfel, provocarile s-au mutat in Mexic, Guatemala și Columbia, iar vedetele care au acceptat chinul a saptamani și chiar luni de zile cu efort fizic extrem și fara mancare și cazare sunt:…