- Președinta Comisiei de medicina școlara din Ministerul Sanatații, Daniela Rajka, susține ca „trebuiau facute eforturi la nivel mai inalt: stimularea vaccinarii, condiții mai aspre pentru vaccinare”. Daca s-a spus „școlile se inchid ultimele”, atunci „inchide alte lucruri, sa vina copiii doar la școala…

- Incepand de astazi vor fi restricții temporare de trafic din cauza unei avarii la rețeaua de distribuției a gazelor naturale pe Bd. I.C. Bratianu. „Incepand de astazi, 05 octombrie, au fost instituite urmatoarele restricții de circulație: -in intersecția Str. Colței/Bd. I.C. Bratianu, la intrarea in…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca protestul anti-vaccin de sambata a fost unul „cinic”, susținand ca ceilalți romani(cei care nu au participat la protest) cheltuie mai mulți bani pentru ca unii sunt iresponsabili și ajung in spital. „Ne uitam acum și m-am uitat și la protestul de ieri, protest cinic,…

- Pe parcursul verii, chef Adi Hadean a scris de mai multe ori despre turismul, dar și despre turiștii din țara noastra. “Turismul din Romania este in picaj, trebuie ingropat, trecut cu plugul și construit altul nou”, este una dintre constatarile lui Adi Hadean. De curand, Hadean a fost invitat la Europa…

- Rata de infectare in Capitala a ajuns duminica la 4,35, motiv pentru care vor intra in vigoare mai multe masuri de restricție, inclusiv in mijloacele de transport in comun. Astfel, pe langa celebra masura privind necesitatea certificatului de vaccinare pentru accesul in restaurante, spectacole, teatre…

- 11 din cele aproximativ 20 de persoane care au batut crunt doi jurnaliști și un activist de mediu in Suceava au fost identificați și duși la poliție pentru a fi audiați, a anunțat purtatorul de cuvant al IGPR, Georgian Dragan. Polițiștii s-au sesizat din oficiu, joi, și au intocmit un dosar penal pentru…

- Deși ar trebui sa fie o zona mai luxoasa, cu toate condițiile necesare pentru a supraviețui, in comuna Berceni oamenii traiesc ca la țara, chiar și in cartierele rezidențiale. Primarul spera sa aduca fonduri pentru canalizare și se plange de consilieri ca i-ar pune piedici pentru a favoriza afacerile…

- CHIȘINAU, 19 iul - Sputnik. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a fost nevoit sa se implice in scandal care s-a iscat in jurul școlii ruse nr. 86 din Chișinau. Asta dupa ce școala urma sa fie inchisa temporar, din cauza unor lucrari de reconstrucție. © Sputnik / Mihai CarausScandal in jurul inchiderii…