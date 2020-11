Stiri pe aceeasi tema

- O serie de imagini surprinse la Chisinau arata ca echipa de campanie a presedintelui in exercitiu Igor Dodon, care se va duela in turul doi al alegerilor prezidentiale cu fostul premier Maia Sandu, are contacte cu oameni aflati in solda Kremlinului.

- Victoria Maiei Sandu in primul tur al alegerilor din Moldova a fost primita cu mult entuziasm pe malul romanesc al Prutului. Valul de emotie revarsat pe retelele sociale s-a datorat in primul rand rezultatului surprinzator, in conditiile in care toate sondajele de opinie il creditau castigator in „semifinale"…

- Victoria Maiei Sandu in primul tur al alegerilor prezidentiale din R. Moldova nu a fost o surpriza atat de mare. Rezultatele primului tur au plasat-o, insa, in postura de favorit al turului al doilea al alegerilor prezidentiale de peste Prut, in pofida scepticismelor de serviciu sau a tuturor predictiilor…

- Victoria Maiei Sandu in primul tur al alegerilor prezidentiale din R. Moldova nu a fost o surpriza atat de mare. Rezultatele primului tur au plasat-o, insa, in postura de favorit al turului al doilea al alegerilor prezidentiale de peste Prut, in pofida scepticismelor de serviciu sau a tuturor predictiilor…

- Igor Dodon a sugerat ca Ambasada Federatiei Ruse la Chisinau nu a gresit atunci cand a acuzat Armata Romana ca ar fi ucis mii de oameni in Basarabia. Presedintele R. Moldova a accentuat ca asemenea informatii se contin in toate cartile de istorie. Totodata, Dodon a subliniat ca nu e cazul ca soldatii…

- Patru persoane au fost ranite, dupa ce o macara a cazut peste ei, pe teritoriul unui șantier, in apropiere de Spitalul de Urgența din Chișinau. Victimele sunt 4 barbați cu varsta cuprinsa intre 28 și 58 de ani. Informația a fost oferita pentru UNIMEDIA de catre vicedirectorul Institutului de Medicina…

- Primarul Ion Ceban, premierul Ion Chicu si presedintele Igor Dodon au vizitat vineri, 25 septembrie, cladirea Filarmonicii din Chisinau, mistuita de flacari in dupa-amiaza zilei de joi. Edilul a anuntat ca pentru artiști va fi găsită o sală pentru a continua activitatea.

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, a comparat protestele din Belarus impotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale cu evenimentele care s-au produs in Moldova la 7 aprilie 2009, cind in țara au avut loc tulburari in urma alegerilor parlamentare. El a spus vineri in cadrul urmatoarei ediții a emisiunii…