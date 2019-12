Cinci ani de închisoare pentru cinci vieţi Magistratii de la Judecatoria Bals au hotarat sa condamne la cinci ani de inchisoare soferul de tir care a produs tragicul accident de circulatie din aprilie 2017, la Padurea Sarului. In urma accidentului au pierit sotii Ion si cei doi copii ai lor, dar si craioveanul Mihai Bobocica, antrenor emerit de tenis de masa. Familiile victimelor urmeaza sa primeasca daune materiale si morale de peste 3 milioane de euro. Luni, 24 aprilie 2017, un tir scapat de sub control facea prapad pe DN 65, in zona Padurea Sarului, Olt. In timp ce tirul urca o rampa, o anvelopa a explodat, iar șoferul a pierdut controlul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

