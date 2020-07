Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Turului Italiei 2020 au dezvaluit traseul si programul complet al editiei cu numarul 103, care va debuta in Sicilia, pe 2 octombrie, si se va incheia la Milano, pe 25 octombrie, noteaza EFE. Cu exceptia primelor patru etape din Sicilia, care au inlocuit startul prevazut initial…

- Ciclistul columbian Fernando Gaviria a castigat miercuri, la sprint, etapa a doua a Turului provinciei Burgos, care a avut loc pe distanta de 168 km, intre localitatile Castrojeriz si Villadiego, informeaza Agerpres.Citește și: S-a ajuns la CINCI: Inca un județ introduce purtarea OBLIGATORIE…

- Ciclistul britanic Chris Froome (Ineos), cvadruplu castigator al Turului Frantei, va restarta acest sezon cu cursa Route d'Occitanie (1-4 august), la care va participa si coechipierul sau Egan Bernal, campionul Marii Bucle din 2019, noteaza EFE. Celalalt lider al echipei Ineos, galezul Geraint Thomas,…

- Echipa NTT Pro Cycling a castigat Turul Frantei virtual la ciclism, versiunea eSports a "Marii Bucle" disputata gratie unor tehnologii video si a unor biciclete statice, dupa cea de-a sasea si ultima etapa castigata la sprint de australianul William Clarke (Trek-Segafredo), duminica pe Champs-Elysees,…

- FC Viitorul este lider detasat in turneul play out al Ligii 1. In turul din play out, echipa de pe litoral a inscris golul victoriei in minutul 72. In etapa a zecea din sezonul regulat, FC Viitorul a obtinut un succes dramatic. In etapa a zecea a turneului play out al Ligii 1, FC Viitoriul va juca in…

- Ziarul Unirea Admitere Liceu 2020: Județul Alba, lider in clasamentul negativ al celei de-a doua repartizari computerizate. 280 de candidați se vot ,,bate” pe doar doua locuri ramase Analiza datelor arata ca, in scenariul puțin probabil in care toate locurile ramase se vor ocupa in etapa a doua, vor…

- ​Echipa Astana a câstigat prima editie a Giro Virtual, sâmbata, în ziua în care Turul Italiei ar fi început daca nu ar fi fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit News.ro.Astana Pro Team a încheiat competitia virtuala cu doua victorii…