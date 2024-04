Stiri pe aceeasi tema

- Stațiunea balneoclimaterica Vatra Dornei a primit astazi distincția pentru ocuparea celui de-al doilea loc in Top 10 Destinații din Romania care merita vizitate in week-end-urile, vacanțele și concediile anului 2024. Topul a fost realizat de Clubul Presei de Turism – Federația Internaționala a Ziariștilor…

- Reprezentanții Sonaca Aerospace Transilvania au anunțat prima livrare efectuata cu succes pentru Racheta Ariane 6. „Ne mandrim cu proiectele noastre aflate in derulare care incep sa dea primele roade, dar mai ales ne mandrim cu echipa care face posibil acest succes. FELICITARI tuturor colegilor implicati,…

- Primarul comunei Bunești, Brașov, din care face parte și satul Viscri, se arata ingrijorat de situația medicala a regelui Charles al III-lea, diagnosticat cu boala grea. Mircea Palașan, edilul satului in care morarhul britanic și-a petrecut multe vacanțe și unde are o casa, nu a ramas indiferent la…

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti și Aeroportul Internațional București Baneasa - Aurel Vlaicu traficul aerian se desfasoara in condiții de iarna, dar in parametri normali.Aeronavele aterizeaza si decoleaza in siguranta. Nicio cursa nu este anulata din motive meteo. Unele zboruri…

- Ștefan Roșeanu, președinte al Autoritații pentru Reforma Feroviara, vorbește la Dialogurile Puterii despre investițiile efectuate in sector in ultimele decenii, dar și despre planurile pentru perioada viitoare. „Dincolo de ceea ce s-a intamplat in ultimii 30 de ani, in care investițiile au fost concentrate…

- Air France va opera trei zboruri saptamanale de la Paris la Tel Aviv, folosind aeronave Airbus A350, putrivit purtatorului de cuvant. Transportatorii straini au oprit zborurile catre Israel la inceputul razboiului care a fost declansat pe 7 octombrie, in urma atacului luptatorilor Hamas in Israel. Lufthansa…

- Air France va relua zborurile catre Israel din 24 ianuarie, cu trei curse pe saptamana, a declarat marti un purtator de cuvant al companiei aeriene, compania franceza fiind cel mai recent transportator strain care pune capat suspendarii in timpul razboiului Israelului cu gruparea palestiniana Hamas,…

- Luminita Odobescu a declarat, joi seara, la un post TV, ca a fost o munca de echipa aderarea la Spatiul Schengen cu zona aeriana si maritima. ”Eu spun ca suntem in Schengen pentru ca, daca ne uitam la textul deciziei publicate joi, spune despre aplicarea integrala a acquis-ului Schengen. Mai avem o…