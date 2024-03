Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov, a fost convocat din nou marți, 19 martie, la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost inmanata o nota de protest fata de deschiderea de sectii de votare in Transnistria, comunicandu-i-se totodata ca un angajat al misiunii diplomatice ruse a…

- Ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnețov, a fost convocat, din nou, la Ministerul Afacerilor Externe, in legatura cu alegerile prezidențiale din Rusia desfașurate și in Transnistria. In acest context, oficialului i-a fost inmanata nota prin care un colaborator al Ambasadei a fost declarat persoana…

- Ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnețov, a fost convocat, din nou, la Ministerul Afacerilor Externe, in legatura cu alegerile prezidențiale din Rusia desfașurate și in Transnistria. In acest context, oficialului i-a fost inmanata nota prin care un colaborator al Ambasadei a fost declarat persoana…

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei și Comisia Electorala Centrala din Rusia au decis deschiderea mai multor secții de votare in Transnistria pentru alegerile prezidențiale din Rusia, din luna martie 2024, in pofida protestului exprimat de autoritatile de la Chișinau, a confirmat ambasadorul Rusiei…

- Federatia Rusa sfideaza normele si principiile dreptului international si submineaza suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova, a afirmat marti , 12 martie, Ministerul Afacerilor Externe de la Chisinau, dupa ce i-a transmis o nota de protest ambasadorului rus in Republica Moldova,…

- Ambasadorul Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov, a fost convocat astazi, 12 martie la Ministerul Afacerilor Externe, cu privire la deschiderea secțiilor de votare in Transnistria pentru alegerile sale prezidențiale.

- Miine, 12 martie, ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, este convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Dupa cum se menționeaza intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, in cadrul intrevederii, diplomatului rus ii va…

- Asa-zisul Congres al „deputatilor de la toate nivelurile” din Transnistria, regiune secesionista prorusa din cadrul Republicii Moldova, intrunit miercuri la Tiraspol, a adoptat o declaratie oficiala prin care cere „protectia” Rusiei in fata „presiunilor sporite” din partea Chisinaului, care a adoptat…