Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice BYD. Vânzările au crescut cu 62% în 2023 Compania chineza BYD Co, cel mai mare vanzator de vehicule electrice si hibride plug-in din lume, a vandut aproximativ 3,02 milioane de vehicule in 2023, inregistrand o crestere de 61,9% comparativ cu anul precedent, transmite Reuters. Producatorul auto din Shenzhen a spus ca a vandut aproximativ 1,6 milioane de vehicule electrice cu baterie, precum si aproximativ 1,4 milioane de vehicule electrice hibride plug-in. BYD a declarat ca vanzarile sale de vehicule electrice si vehicule electrice hibride din decembrie au fost de 340.178, dintre care 190.754 de vehicule complet electrice. Anul trecut,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

