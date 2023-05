Chinezi făcând chinezării. Au inaugurat la Macao o copie de 2 miliarde de dolari a Londrei Turistii din Asia nu mai trebuie sa zboare pe distante lungi pentru a vizita celebrul Big Ben din Marea Britanie sau pentru a fotografia emblematicul autobuz rosu cu doua etaje din Londra. Acum pot face acelasi lucru in Macao, oras supranumit Las Vegasul din Asia, transmite CNBC. Londoner Macao, un complex de cazinouri de lux cu tematica britanica din centrul jocurilor de noroc din China, a tinut marea sa ceremonie de deschidere joi. Si celebritatea fotbalului englez David Beckham a fost acolo pentru a onora evenimentul. Orasul chinez al jocurilor de noroc a adaugat inca o statiune de lux cazinou… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

