- In urma cu ceva timp, italienii de la Alfa Romeo au dezvaluit ca viitorul lor SUV electric, de fapt primul model cu zero emisii al companiei, va fi denumit Milano. Dupa orașul unde, in 1910, a luat naștere marca Alfa Romeo. Așa cum bine știi deja, sau daca nu, afli acum, viitorul Alfa Romeo Milano va…

- APA CTTA SA Alba achiziționeaza trei autoturisme cu tracțiune integrala pentru operarea sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare APA CTTA SA Alba achiziționeaza trei autoturisme cu tracțiune integrala pentru operarea sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare Licitația lansata in SEAP…

- Dupa ce a scumpit din nou apa albaiulienilor, SC APA CTTA SA Alba intenționeza sa achiziționeze trei autoturisme cu tracțiune integrala, necesare pentru susținerea activitații de operare și de mentenanța a sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare, cu o valoare totala estimata la 225.000 de lei,…

- Intr-o tara in care masurile fiscale si legislative lovesc periodic in antreprenori si incurajeaza economia subterana, constanta pe piata devine un joc al incapatanarii si al adaptarii continue. Intr-un domeniu in care concurenta este acerba, iar resursele umane deficitare, Autokappa dovedeste ca managementul…

- Crossovere SUZUKI S-Cross la prețuri speciale de la 19 500 Euro cu cutia automata clasica, motor turbo 1,4 și 130 de С/P! Trei luni de iarna și trei oferte speciale de la Suzuki Moldova la 3 versiuni: SUZUKI S-Cross cu tracțiune fața – 19 500E SUZUKI S-Cross cu tracțiune integrala – 21 000E SUZUKI S-Cross…

- S-a nascut in urma cu mai bine de opt decenii și este bunica devenita un model de succes pentru branduri din țara, dar și internaționale. Ema Dragan, sau Omi, cum ii spun cei dragi, ne invața ca viața merita traita din plin, la orice varsta. In societatea in care traim, presiunea pusa pe exteriorul…

- Constructorul italian iși anunța revenirea pe piața europeana dupa o pauza de 10 ani. Primul model nou Lancia dupa foarte mult timp va fi noua generație Ypsilon, care va fi electrica. Cu ocazia implinirii a 117 ani de existența, Lancia a publicat primele imagini oficiale cu noul model, care urmeaza…

