China se scufunda intr-o criza a electricitații, care va afecta puternic nu numai cea mai puternica economie din Asia, ci și piața inernaționala a energiei. Criza este determinata de creșterea cererii de energie electrica, prețurilor la carbune și gaz și de obiectivele stricte ale Beijingului de reducere a emisiilor poluante. Industriile-mamut din țara – de […]