Taxe vamale suplimentare pentru mașinile electrice importate din China Taxe vamale Comisia Europeana a anunțat oficial, miercuri, ca va impune taxe vamale suplimentare de pana la 38% pentru vehiculele electrice importate din China, incepand cu data de 4 iulie, daca nu va ajunge la alte soluții dupa discuțiile cu autoritațile chineze. Noile taxe sunt motivate prin subventiile excesive de care au beneficiat constructorii auto chinezi și care i-au ajutat sa cucereasca rapid piața europeana cu mașini electrice ieftine. Comisia Europeana inca deruleaza o ancheta, dar a concluzionat provizoriu ca lanțul valoric al vehiculelor electrice cu baterii (BEV) din China beneficiaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

