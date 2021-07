China respinge criticile directorului OMS privind ancheta asupra originilor pandemiei de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a respins, vineri, criticile directorului general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cu privire la presupusa lipsa de cooperare a Chinei in ancheta asupra originilor pandemiei de COVID-19. In timp ce OMS acuza China ca nu a dorit sa ofere prea multe informații…

- Ghebreyesus a subliniat ca a fost o provocare pentru echipa internaționala de experți care a mers in China pentru a investiga sursa Covid-19 sa obțina informații.Agenția pentru sanatate a ONU din Geneva ”cere actualmente Chinei sa fie mai transparenta, mai deschisa și sa coopereze, in special in privința…

- China este necesar ”sa coopereze mai bine” in ancheta cu privire la originea pandemiei covid-19, ale carei prime cazuri au fost descoperite la Wuhan (centru), in decembrie 2019, avertizeaza directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatattii (OMS), relateaza AFP. ”Speram sa existe o cooperare…

- China trebuie „sa coopereze mai bine” in ancheta cu privire la originea pandemiei de COVID-19, ale carei prime cazuri au fost descoperite la Wuhan (centru), in decembrie 2019, a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatattii (OMS), potrivit AFP.

- G7, grupul celor mai industrializate țari din lume, vor cere Organizatiei Mondiale a Sanatatii o noua ancheta, transparenta, privind originea coronavirusului, potrivit unui proiect de comunicat divulgat inaintea intalnirii, informeaza The Guardian, citata de News . Apelul a fost initiat de administratia…

- Raportul secret realizat de serviciile de informații americane a fost dezvaluit in ediția de duminica a publicației Wall Street Journal și vine sa ofere mai multa greutate teoriei inca nedovedite potrivit careia coronavirusul ar fi scapat dintr-un laborator din Wuhan. Informațiile vin chiar inaintea…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, planuiește sa candideze pentru un al doilea mandat de cinci ani la șefia organizației, relateaza Stat News, citând o sursa familiara problemei, scrie Reuters. Etiopianul a devenit în 2017 primul african…