Stiri pe aceeasi tema

- Anunturile separate facute joi de doi dintre cei mai mari producatori auto din Japonia, la Salonul auto de la Beijing, au subliniat si incercarea producatorilor japonezi de a face fata schimbarilor tehnologice masive care le-au perturbat pozitiile candva de invidiat pe piata chineza. Cu doar cativa…

- Liderii UE au cerut in martie BEI, care este detinuta in totalitate de guvernele UE, sa-si schimbe politica de creditare, care exclude in mod explicit imprumuturile pentru proiecte pur militare, pentru a ajuta Europa sa-si intensifice productia de aparare dupa invazia Rusiei in Ucraina. Ca urmare, banca…

- Asociatia se asteapta ca India sa fie principalul motor al cresterii cererii, deoarece cererea chineza continua sa scada. Dupa doi ani de declin si volatilitate severa a pietei post-pandemie, exista semne ca cererea globala de otel ”se va stabili pe o traiectorie de crestere in 2024 si 2025”, se arata…

- Programul va oferi imprumuturi prin intermediul a 21 de banci companiilor de tehnologie mici si mijlocii, la o rata a dobanzii de 1,75%. Imprumuturile pe un an pot fi prelungite de doua ori, pana la un an de fiecare data, se arata in comunicat. Factorii politici din China cauta sa stimuleze lichiditatea…

- Statele Unite ale Americii devin din ce in ce mai importante pentru Germania ca partener comercial , dar China ramane in continuare pe poziția de varf. La 253,1 miliarde de euro, volumul importurilor și exporturilor a fost cu doar 0,7 miliarde de euro mai mare decat comerțul cu marfuri cu SUA, care…

- Proiectul va avea peste 750 de milioane de telespectatori pe ravnita piata indiana, se arata intr-un comunicat. Tranzactia ramane supusa aprobarilor de reglementare si ale actionarilor. Acordul este de asteptat sa fie finalizat fie in ultimul trimestru al acestui an, fie in primul trimestru din 2025.…

- Samsung a lansat luni Galaxy Ring, dupa ce l-a prezentat la inceputul acestui an. Dispozitivul, care este prima incursiune a companiei sud-coreene in aceasta categorie de produse, are mai multi senzori care pot urmari markeri de sanatate, cum ar fi ritmul cardiac al purtatorului. Acesta face parte dintr-un…

- „Da. Cred ca alaturi de dumneavoastra, de ceva vreme, de cateva saptamani, verificam de cateva ori pe zi site-ul Curtii de Arbitraj ICSID care a pus in transparenta tot istoricul acestui litigiu dintre Rosia Montana Gold Corporation si statul roman. Asteptam in continuare aceasta publicare a acestei…