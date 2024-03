China rămâne cel mai important partener comercial al Germaniei Statele Unite ale Americii devin din ce in ce mai importante pentru Germania ca partener comercial , dar China ramane in continuare pe poziția de varf. La 253,1 miliarde de euro, volumul importurilor și exporturilor a fost cu doar 0,7 miliarde de euro mai mare decat comerțul cu marfuri cu SUA, care a ajuns la 252,3 miliarde. Oficiul Federal de Statistica al Germaniei a anunțat astazi ca anul trecut diferența, fața de valorile din anul trecut a fost de 50,1 miliarde de euro. Locul trei este ocupat de Olanda, cu exporturi și importuri in valoare totala de 214,8 miliarde de euro, in scadere de 5,5… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

