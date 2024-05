Stiri pe aceeasi tema

- „Investitii de 4,5 miliarde euro in primul trimestru al anului 2024! Plus de 1,9 mld euro fata de 2023! Valoarea investitiilor publice realizate in primul trimestru al anului 2024 a crescut cu 70% fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la 22,5 miliarde lei. Finantari europene de 2,9 miliarde…

- „Acuma nu as vrea sa intru in zona Guvernului, dar chiar in conditiile unei inflatii destul de ridicate, aveti dreptate si bine ar fi sa coboare cat mai repede, am avut crestere economica. In perspectiva, cred ca Romania va performa economic bine si sunt convins ca, dupa toate alegerile pe care le avem…

- ”De astazi suntem in spatiul Schengen aerian. Ce inseamna asta pentru cei care calatoresc? Faptul ca la plecare sau sosire, atunci cand calatoresc in statele membre ale UE, nu mai pierd timpul la controlul pasapoartelor sau cartilor de identitate. Ca aeronavele vor fi trase la terminalele spatiului…

- Deficitul bugetar, adica diferența intre veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,67% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele doua luni ale anului, arata datele publicate marți de Ministerul Finanțelor, care confirma informațiile publicate anterior de Economedia . Spre comparație, in aceeași…

- De la preluarea mandatului la șefia Guvernului, Marcel Ciolacu a reușit sa mobilizeze resursele țarii pentru investiții ce au atins un nivel fara precedent pentru ultimii 5 ani. Investițiile in infrastructura constituie, in prezent, „locomotiva” dezvoltarii Romaniei, sprijinind in același timp atat…

- ”In cadrul discutiilor, ministrul a subliniat nevoia de eficientizare calitativa a cheltuielilor bugetare prin cresterea ponderii cheltuielilor cu finantare din fonduri externe fata de cele din surse nationale, dar si a cheltuielilor de investitii in total cheltuieli bugetare. Ministrul Finantelor a…

- Ministrul Finantelor s-a intalnit, vineri, cu presedintele Bancii Europene de Investitii, Nadia Calvino, cu care a discutat despre sprijinirea IMM-urilor, dar si despre investitii in transportul sustenabil, scoli, spitale sau reteaua de apa si canalizare. ”Romania are parteneri importanti care sunt…

- ”Romania are parteneri importanti care sunt gata sa o sprijine pentru investitii strategice. Banca Europeana de Investitii este unul dintre ei. Un aspect pe care chiar presedinta Nadia Calvino mi l-a reconfirmat astazi, in cadrul unei vizite la Ministerul Finantelor. Guvernul Romaniei s-a angajat sa…