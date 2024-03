China crește cheltuielile militare cu 7,2%. China investește din nou masiv in armata. Decizia de a mari din nou semnificativ bugetul este probabil legata și de relația tensionata cu Taiwan . China vrea sa-și majoreze bugetul pentru aparare cu 7,2% in acest an. Acest lucru a fost anunțat la inceputul sesiunii Congresului Național al Poporului de la Beijing. Numai anul trecut cheltuielile militare au fost majorate intr-o masura similara. La ora actuala, China are al doilea cel mai mare buget de aparare din lume. Noul proiect de buget intenționeaza sa majoreze bugetul apararii la aproximativ 1,6 trilioane de yuani (aproximativ 205 miliarde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

