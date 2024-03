Moment critic pentru Xi Jinping la reuniunea politică anuală a Chinei Noi ținte de creștere ale Chinei vor fi stabilite pe masura ce mii de delegați se vor aduna la Beijing. Cum resetezi conversația mondiala despre o țara aflata in dificultate? Aceasta este sarcina cu care se confrunta liderii contestați ai Chinei in saptamana in curs, in cadrul celor mai importante evenimente politice publice ale anului. Legislativul Chinei, Congresul Național al Poporului (NPC), este un eveniment de decor, dar sesiunea sa anuala ofera o fereastra rara catre gandirea Partidului Comunist. Adunarea din acest an va incepe pe 5 martie cu un discurs despre starea națiunii din partea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

