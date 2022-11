China cere punerea sub control a crizei ucrainene

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a decretat miercuri legea martiala in cele patru provincii ucrainene pe care le-a anexat luna trecuta si a acuzat Kievul ca respinge ”orice propunere de negociere”, potrivit Agerpres. Legea martiala implica extinderea puterilor autoritatilor ruse de ocupatie in regiunile ucrainene Donetk,…

- Ministerul rus al Apararii a ordonat, luni, atacuri cu rachete de la sol, de pe mare și din aer, asupra unor obiective militare din Ucraina, a anunțat președintele Vladimir Putin, in cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Se mai informeaza ca biroul președinției ucrainene a declarat…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a reafirmat luni, inca o data, poziția Chinei in problema Ucrainei, dupa ce in capitala Kiev și in alte orașe ucrainene au fost inregistrate explozii puternice. China dorește ameliorarea cat mai grabnica a situației. China susține permanent…

- Americanii de origine africana sufera din cauza nedreptații in aplicarea legii. SUA sunt nevoite sa adopte acțiuni concrete pentru soluționarea rasismului sistemic, discriminarii etnice și a brutalitații poliției, a declarat reprezentantul Chinei, Jiang Rui, in cadrul celei de-a 51-a reuniuni a Consiliului…

- Fara surpriza, Rusia și-a utilizat veto-ul, vineri 30 septembrie, pentru a impiedica adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU ce condamna anexarea de catre ea a celor patru regiuni ucrainene. In consecința, textul rezoluției va fi supus Adunarii generale a ONU, unde toate statele…

- Consilierul de stat și ministrul de externe din China, Wang Yi, a participat la data de 22 septembrie la reuniunea miniștrilor de externe a Consiliului de Securitate privind problema Ucrainei, care a avut loc la sediul ONU din New York. Wang Yi a spus ca poziția Chinei cu privire la problema Ucrainei…

- China și-a indeplinit cu succes sarcinile președinției rotative a Consiliului de Securitate al ONU, care s-a incheiat in august, in mod responsabil și cu atitudine constructiva. In luna ce a trecut, in calitate de președinte rotativ, China a indemnat toate parțile sa susțina spiritul dialogului și cooperarii,…