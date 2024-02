Operațiunile militare ale SUA și ale altor țari escaladeaza situația din Orientul Mijlociu, intensificand conflictele, a declarat Zhang Jun, reprezentantul permanent al Chinei la ONU, in cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, convocata in urma atacurilor aeriene asupra unor ținte din Irak și Siria, ca un raspuns la atacul asupra unei baze militare americane […] Articolul China, ingrijorata de situația din Orientul Mijlociu apare prima data in Curierul National .