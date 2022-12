Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Ion Chicu s-a aratat indignat de modul in care actuala guvernare trateaza medicii. „Maia Sandu și Nemerenco au trecut medicii din „prima linie” la fund, iar din „ingeri in halate albe” i-a transformat in unica categorie de angajați lipsita de majorari salariale. Astfel, sistemul de medicina…

- Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasa (DA), a dezvaluit aseara in cadrul emisiunii „Puterea a Patra” ca in interiorul partidului de guvernare ar fi disensiuni și ca s-ar fi format grupuri de deputați, nemulțumite de situația economica din țara. Potrivit acestuia, cu cateva saptamani in…

- Fostul premier, Ion Chicu, a venit cu un mesaj public privind avertizarea militarilor moldoveni, care lupta in Ucraina. "Așteptam astazi reacție adecvata de la Maia Sandu, SIS, PG, Consiliul Audiovizualului și ONG-urile specializate, la cazul fara precedent de amenințare a democrației și dreptului la…

- Secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrincea, susține ca Socialiștii nu se alatura la protestele Partidului Șor impotriva guvernarii PAS din motiv ca „sunt masurile anunțate de un anumit partid politic. Noi consideram ca in situația din Republica Moldova este nevoie de o agenda naționala, de un protest…

- Oamenii din clasa medie cheltuie, in țarile dezvoltate, intre 15% și 20% din venitul lunar pentru produsele alimentare. In țarile mai puțin dezvoltate, cum e Republica Moldova, produsele alimentare „mananca” 50%-60% din venituri - nu pentru ca ar consuma mai mult, dar pentru ca salariile sunt mai mici.…