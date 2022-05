Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a declarat, vineri, in Prahova, ca agricultura Romaniei nu are niciun eurocent in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ca toata lumea trebuie sa constientizeze necesitatea de a fi modificat in acest sens, informeaza AGERPRES…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a avut, vineri, o intalnire cu fermierii cultivatori de sfecla de zahar, iar acestia si-au luat angajamentul sa demareze negocierile pentru preluarea investitiei de la detinatorii francezi, compania Tereos, informeaza ministrul de resort.

- Acoperisurile din ferme și de pe fabricile din industria alimentara ar putea sa ajute Romania sa-și asigure independenta energetica sau cel puțin așa iși propun oficialii romani. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a anunțat in ruma cu cateva zile la Luduș ca Guvernul a decis ca o parte din Fondul…

- Ministerul Agriculturii a alocat, inainte de inceperea razboiului in Ucraina, peste 500 de milioane de euro din bugetul national pentru mentinerea preturilor alimentelor agro-alimentare in cazul unei eventuale lipse a acestora, a declarat vineri, la Targu Jiu, ministrul Adrian Chesnoiu, informeaza AGERPRES…

- Reprezentantii Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) supravegheaza preturile alimentelor, insa, daca diferența de preț de la producator și pana la taraba din piața sau de pe raftul magazinelor este foarte mare, uneori chiar și de cateva ori, nu poate face nimic, nici macar sa dea o…

- Dupa benzina , incepe „isteria uleiului”? Ministrul Agriculturii liniștește oamenii: Avem stocuri. ​Ministerul Agriculturii și Guvernul dau asigurari ca nu sunt probleme cu stocurile de alimente, dupa ce in spațiul online au aparut imagini cu oameni care cumpara cantitați mari de ulei. „Am vazut ca…

