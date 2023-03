Stiri pe aceeasi tema

- Benfica si Chelsea sunt primele echipe calificate in „sferturile” UEFA Champions League. Portughezii au dat recital cu Club Brugge pe Da Luz si au obtinut o victorie spectaculoasa. Invinsa in tur de Borussia Dortmund, echipa antrenata de Graham Potter a intors rezultatul pe Stamford Bridge si continua…

- Chelsea – Borussia Dortmund 2-0, in returul optimilor Ligii Campionilor. Dupa ce Borussia Dortmund a caștigat in tur cu scorul de 1-0, englezii au revenit și au intors scorul la general, calificandu-se astfel in sferturile de finala ale competiției europene.

- Dupa ce in prima manșa s-au impus cu 1-0 in fața lui Chelsea, respectiv 2-0 cu Brugge, Dortmund și Benfica pornesc ca favorite pentru calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Partidele sunt transmise LiveBlog pe Hotnews.ro.

- Dortmund – Chelsea 1-0 și Club Brugge – Benfica 0-2 au fost meciurile celei de-a doua seri din mansa tur a optimilor UEFA Champions League. Ambele dueluri au putut fi urmarite LIVE TEXT pe AS.ro! Spectacolul din optimile Champions League a continua, dupa ce Bayern Munchen și AC Milan au reușit sa caștige…

- Dinamo, performanța extraordinara! S-a calificat matematic in play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor la handbal masculin. Formația alb-roșie a profitat de victoria danezilor de la GOG in fața polonezilor de la Wisla Plock cu scorul de 31-24. In acest moment, Dinamo se afla pe locul 5 din grupa…

- Ziua de miercuri aduce alte doua confruntari din optimile Champions League, transmise LiveBlog pe HotNews.ro. Chelsea, care a cheltuit o suma uriașa pe transferuri, infrunta Borussia Dortmund, echipa cu un parcurs excelent in acest an. De cealalta parte, surpriza Brugge o intalnește pe Benfica, echipa…

- Perechea Ana Bogdan/ Danka Kovinic (Romania/Muntenegru) s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu de la Lyon, turneu cu 225.480 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Manchester City – Liverpool 3-2. Guardiola a castigat duelul cu Jurgen Klopp, iar Manchester City s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii. Erling Haaland a avut nevoie de numai9 minute sa inscrie. Liverpool a egalat prin reusita lui Carvalho. City a preluat conducerea dupa golul lui Mahrez,…